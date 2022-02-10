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Четверг, 10 февраля 2022, 17:59 мск

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Хорватия снова шантажирует Сербию

Фото: официальный сайт президента Хорватии

Власти Хорватии в снова шантажируют Сербию блокировкой процесса евроинтеграции. В Загребе заявили, что Белград якобы отказывается возвращать югославские архивные материалы, касающиеся Хорватии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на издание Vecernji list.

Вместе с тем хорватская сторона требует от Сербии предоставить материалы, которые были переданы Израилю о преследованиях евреев в Независимом Государстве Хорватия (НГХ) во время Второй мировой войны.

Накануне Хорватия направила Сербии ноту протеста с предупреждением, что проблема архивов может стать препятствием для Белграда на пути присоединения к ЕС.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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