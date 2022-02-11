В Сербии считают необоснованными требования Хорватии о получении военных архивов

Требование Хорватии к Сербии передать архивные документы времен Второй мировой войны является, мягко говоря, странным, поскольку Загреб не признает себя правопреемником профашистского марионеточного Независимого Государства Хорватия (НГХ). Об этом заявил ведущий сотрудник Государственного архива Сербии Петар Росич в комментарии порталу «Балканист.ру».

По его словам, требование Хорватии также «противоречит принятым во всем мире архивным правилам о целостности и неделимости фондов, запрещающим разделение архивов на части». «Эти требования хорватов вовсе не новые. Они ссылаются на соглашение о разделе имущества и правопреемственности от 2002 года, в котором упоминается документ о разделе архивных данных между республиками бывшей Югославии. Но! Ключевой факт: сама Хорватия юридически не признает себя правопреемницей НГХ, что закреплено и в их Конституции. Поэтому требование о возврате архивных документов НГХ, мягко говоря, звучит странно», – пояснил Росич.

Как считает эксперт, Хорватия в лучшем случае сможет рассчитывать на получение «исключительно копий или отсканированных версий документов, но ни в коем случае не подлинников». Росич обратил внимание, что Загреб, в первую очередь, заинтересован в получении югославских военных трофеев, которые хранятся в военном архиве Сербии. Это 340 папок архивных документов Независимого Государства Хорватия и [меньшая] часть документов, которая хранится в архиве Югославии.

Ранее Загреб пригрозил блокировать процесс присоединения Сербии к ЕС, если не получит югославские архивные материалы, связанные с периодом Независимого Государства Хорватия во время Второй мировой войны. Поводом для требования Загреба стала передача послу Израиля в Сербии копий документов, подтверждающих геноцид евреев со стороны хорватских нацистов-усташей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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