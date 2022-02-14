Сербия призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Сербии рекомендовал гражданам своей страны рассмотреть возможность отъезда из Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сербского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность досрочно покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим поездки на Украину, рассмотреть возможность отложить их», – цитирует сообщение «Балканист.ру».

МИД Сербии также призвал соотечественников находиться «в постоянном контакте» с посольством Сербии в Киеве.

Ранее покинуть Украину рекомендовали своим гражданам власти многих других государств, в том числе балканских – Албании, Болгарии, Северной Македонии, Словении, Хорватии и Черногории. Поводом стали заявления о якобы возможном возобновлении военного конфликта на Украине.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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