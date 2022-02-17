В Черногории отменили часть ковид-ограничений

Правительство Черногории на фоне улучшения эпидемиологической ситуации приняло решение об отмене ряда ковид-ограничений, касающихся работы общепита и некоторых массовых мероприятий.

Как пишет «Балканист.ру», с 18 февраля до 4 марта в Черногории вновь можно будет проводить свадьбы и праздники. Участникам мероприятий необходимо иметь ковид-сертификаты и соблюдать социальную дистанцию, а на каждого гостя в помещении должно отводиться 10 кв. метров. На похоронах и поминках разрешено присутствие 50 человек.

Объекты общепита, включая рестораны в отелях, смогут работать с 7:00 до 1:00. Посетители будут обязаны предъявить справку о вакцинации либо перенесенном заболевании. В ресторанах и кафе разрешено включать музыку и приглашать для выступления музыкантов.

Директор Института общественного здравоохранения Черногории Игор Галич сообщил, что количество заболевших коронавирусом за последние 14 дней снизилось на 54% по сравнению с предшествовавшими двумя неделями.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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