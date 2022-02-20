«День независимости»: боснийские дипломаты сербского происхождения выступили против официального Сараево

Послы и генеральные консулы Боснии и Герцеговины (БиГ), являющиеся этническими сербами, направили министру иностранных дел этой страны Бисере Туркович коллективное обращение с отказом организовать празднование так называемого «Дня независимости БиГ». В письме дипломаты заявили, что события 30-летней давности, которые стали для Сараево поводом для государственного праздника, на самом деле стали трагическим началом гражданской войны, что не может быть поводом для торжеств, пишет «Балканист.ру».

Как отмечает издание, под обращением, которое стало ответом на распоряжение главы МИД организовать празднование «Дня независимости БиГ», оставили свои подписи представители посольств БиГ в России, США, Канаде, Японии и ряде европейских государств.

В обращении на кириллице дипломаты обратили внимание, что для сербского населения БиГ 1 марта 1992 года является трагической датой нападения мусульманских боевиков на сербскую свадебную процессию на Башчаршии в Сараево, в ходе которого был убит один из сватов – Никола Гардович. Преступление было совершено членами военизированного формирования, основанного Партией демократического действия (ПДД), к которой принадлежит Туркович.

«Это событие послужило причиной начала гражданской войны в БиГ, а сербский народ воспринимает 1 марта как день начала трагического конфликта, в котором пострадали представители всех трёх государствообразующих народов», – сказано в документе.

«Кроме того, в той же инструкции Вы приводите неприемлемые основания для празднования этого дня. Вы намеренно избегаете упоминания того, что в БиГ не существует закона о государственных праздниках, регулирующего этот вопрос. Поэтому праздника под названием «День независимости БиГ» не существует. Но это не помешало Вам потребовать от нас, послов и генеральных консулов, использовать инструменты дипломатического общения для обмана принимающих стран, сообщая им о несуществующем празднике. Тем самым создавая ложную преемственность между нынешним государственным сообществом, зародившимся в Дейтоне, и «Республикой БиГ», существовавшей во время войны», – констатировали дипломаты.

Послы и генеральные консулы БиГ, подписавшие письмо, считают действия Туркович нарушением Конституции страны, злоупотреблением полномочиями министра и узурпацией полномочий Президиума БиГ, который определяет внешнюю политику государства.

В обращении также подчеркивается, что глава МИД БиГ «обманывает международных партнёров и представляет позицию ПДД, а не государства», чем наносит прямой вред БиГ. «Мы склонны сделать вывод, что эта инструкция была направлена для продвижения на международном уровне идей бошняцкой гегемонии и унитаризма – в качестве модели создания нового государственного устройства и внешнеполитической идентичности БиГ, в которой нет места сербскому и хорватскому государствообразующим народам», – отмечено в документе.

Дипломаты обратили внимание, что такая радикальная политика привела к гражданской войне в БиГ, а Туркович и другие бошняцкие политики настойчиво провоцируют новый конфликт.

Дипломаты БиГ, являющиеся этническими сербами, публично отказались выполнять инструкцию главы МИД. «Наоборот, мы ознакомим учреждения стран, в которых мы служим, с непрерывными нападками на конституционный строй БиГ со стороны политического Сараево и с Вашим злоупотреблением положением министра иностранных дел и ясно укажем на пагубную политику ПДД и Ваших партнеров из других бошняцких партий», – сказано в открытом письме.

Документ подписали посол в Хорватии Александар Вранеш, глава диппредставительства в Венгрии Биляна Гутич Белица, посол в США Боян Вуйич, посол во Франции Бояна Кондич Панич, посол в Швейцарии Боро Бронза, генеральный консул в Мюнхене Вера Сайич, посол в Северной Македонии Драган Ячимович, посол в Израиле и на Кипре Душко Ковачевич, посол в России Желько Самарджия, посол в Болгарии Здравко Бегович, посол в Польше Ковилька Шпирич, посол в Канаде Марко Милисав, Милица посол в Греции Ристович Крстич, посол в Словении Милорад Живкович, посол при ОБСЕ Синиша Бенцун, посол в Японии Синиша Беръян, генеральный консул в Стамбуле Синиша Михаилович, а также посол в Румынии Славиша Черанич.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»