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Вторник, 22 февраля 2022, 13:23 мск

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Болгария опровергла данные о поставке оружия Украине

Фото: Pixabay

Вице-премьер Болгарии Корнелия Нинова выступила с опровержением данных о поставках оружия и боеприпасов Украине. По ее словам, межведомственная комиссия по экспортному контролю и нераспространению оружия массового поражения при министерстве экономики и промышленности Болгарии не выдавала соответствующее разрешение.

«Комиссия не выдала ни одного разрешения на экспорт оружия, боеприпасов и технологий двойного назначения на Украину. Данная практика была введена в нашей стране сразу после подписания Минских соглашений в 2014 и 2015 годах», – подчеркнула Нинова, слова которой цитирует «Балканист.ру».

«Не найдено и документов, подтверждающих экспорт болгарской продукции на Украину с более ранними датами», – заверила болгарский вице-премьер.

Ранее народная милиция ДНР заявила, что вооруженные силы Украины при обстреле Донецкой народной республики использовали гранатометы производства болгарского завода «Арсенал».

Напомним, министр обороны Болгарии заявлял, что вооруженные силы страны не присоединятся к украинской спецоперации НАТО без соответствующего решения парламента.

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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