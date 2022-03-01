российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 18:32 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербия не поддается давлению Запада: Белград не введет цензуру против российских СМИ

Фото: официальный сайт президента Сербии

Сербия не поддержит западные санкции против российских СМИ. Об этом заявил спикер парламента страны Ивица Дачич. По его словам, подобные ограничения являются цензурой и ярким проявлением тоталитарных идей.

«Запад и ЕС годами читают лекции о свободе слова, а сейчас вводят жёсткую цензуру, чтобы сеять ненависть к Sputnik и RT. Абсолютно неприемлемо выключение этих СМИ в странах, которые бы непрестанно насаждали «демократические свободы» по всему миру», – подчеркнул Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Это так выглядят европейские стандарты, которым надо следовать? Сербия не станет этого делать и не будет реализовывать цензурные и тоталитарные идеи», – констатировал спикер парламента Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Банки под санкциями перестанут выпускать карты Visa и Mastercard / «Это будет очень болезненно для Запада»: в санкционной войне у России есть финансовый джокер / Власти ограничат выход иностранных инвесторов из российских активов / Пловцам из России и Белоруссии закрыли доступ на соревнования под национальными флагами / Российского дирижера уволили из Мюнхенского филармонического оркестра / Сбер оценил новые британские санкции в отношении банка / США хотят использовать каперские грамоты для конфискации собственности россиян / Всемирно известные студии заблокировали поставку фильмов в кинотеатры России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Санкции против России, Сербия,