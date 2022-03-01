Сербия не поддается давлению Запада: Белград не введет цензуру против российских СМИ

Сербия не поддержит западные санкции против российских СМИ. Об этом заявил спикер парламента страны Ивица Дачич. По его словам, подобные ограничения являются цензурой и ярким проявлением тоталитарных идей.
«Запад и ЕС годами читают лекции о свободе слова, а сейчас вводят жёсткую цензуру, чтобы сеять ненависть к Sputnik и RT. Абсолютно неприемлемо выключение этих СМИ в странах, которые бы непрестанно насаждали «демократические свободы» по всему миру», – подчеркнул Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».
«Это так выглядят европейские стандарты, которым надо следовать? Сербия не станет этого делать и не будет реализовывать цензурные и тоталитарные идеи», – констатировал спикер парламента Сербии.
Белград, служба информации РИА «Новый День»
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