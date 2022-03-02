Косовские боевики отправляются воевать на Украину

Ветераны Армии освобождения Косово, которая признана в Сербии террористической организацией, отправятся воевать против России на стороне Украины в т.н. «Иностранный легион», передает «Балканист.ру» со ссылкой на косовские СМИ.

Издание отмечает, что ранее на восточный фронт выдвинулись хорватские добровольцы из числа националистов, которые в 1995 году участвовали в операции по изгнанию сербского населения с территории Хорватии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал упростить визовый режим для иностранных граждан, желающих воевать против России.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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