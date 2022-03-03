Минобороны РФ указало военному атташе Хорватии на незаконность отправки наемников на Украину

Сегодня в министерство обороны РФ был вызван военный атташе Хорватии в Москве из-за прибытия на Украину около 200 наемников из этой страны. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, на прошлой неделе наемники из Хорватии действительно прибыли на Украину через Польшу и вошли в состав батальона националистов на юго-востоке Украины.

«Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину», – сказал Конашенков (цитата по «Интерфаксу»).

«Хочу официально подчеркнуть, все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», – констатировал официальный представитель Минобороны РФ, и подчеркнул, что «самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, – привлечение к уголовной ответственности».

Москва, Светлана Антонова

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