российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 марта 2022, 15:43 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Хорватский военный атташе отказался принимать ноту протеста Минобороны РФ

Фото: официальный сайт президента Хорватии

Военный атташе Хорватии в России Желько Акрап отказался принимать ноту протеста министерства обороны РФ, направленную в связи с отправкой 200 граждан Хорватии для участия в боевых действиях на Украине в составе так называемого «Иностранного легиона».

«Ни Министерство обороны Хорватии, ни какая-либо иная госструктура Загреба не имеет отношения к отдельным лицам, возможно, находящимся на Украине, и не располагает такой информацией», – заявил Акрап, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом издание обращает внимание, что Акрап с 1991 года участвовал в гражданской войне в Хорватии. Награжден медалями за участие в спецоперациях «Вспышка» и «Буря» против сербского населения Хорватии в 1995 году.

Москва – Загреб, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Британские власти намерены селить беженцев в конфискованном у олигархов жилье / Под предлогом «антироссийских санкций»: в Черногории началась зачистка оппозиционных СМИ / В НАТО прокомментировали претензии Косово на срочное вступление в Альянс / «Сбербанк Баня-Лука» переходит под контроль «Nova Banka» / Москва заверила Белград в поддержке по косовской проблеме / Сербия – последняя свободная страна в Европе / Президент Сербии ответил на вопрос о национализации российской собственности / Косовские боевики отправляются воевать на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Донбасс, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,