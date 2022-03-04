Хорватский военный атташе отказался принимать ноту протеста Минобороны РФ

Военный атташе Хорватии в России Желько Акрап отказался принимать ноту протеста министерства обороны РФ, направленную в связи с отправкой 200 граждан Хорватии для участия в боевых действиях на Украине в составе так называемого «Иностранного легиона».

«Ни Министерство обороны Хорватии, ни какая-либо иная госструктура Загреба не имеет отношения к отдельным лицам, возможно, находящимся на Украине, и не располагает такой информацией», – заявил Акрап, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом издание обращает внимание, что Акрап с 1991 года участвовал в гражданской войне в Хорватии. Награжден медалями за участие в спецоперациях «Вспышка» и «Буря» против сербского населения Хорватии в 1995 году.

Москва – Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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