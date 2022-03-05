Дальнобойщики из Сербии, Македонии и Белоруссии оказались в заложниках у украинских пограничников

Украинские пограничники захватили в заложники дальнобойщиков из Сербии и других госдурств. Водитель большегруза Петар Видович пытаясь спасти своих коллег, которых используют в качестве живого щита, обратился с призывом о помощи, передает «Балканист.ру».

«Четверо наших коллег, сербских граждан, с ними два македонца и двадцать белорусов, находятся на украинской стороне перехода Ягодин между Украиной и Польшей. У них отняли документы и фуры и лишили их права куда-либо передвигаться», – заявил он.

«Они там сидят уже больше недели, 25 февраля им поставили штамп об отбытии из Украины, но заперли на терминале. Как было сказано – в качестве живого щита для украинских пограничников. Наше государство должно действовать, мы должны вытащить наших ребят живыми и вернуть их домой», – пояснил Видович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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