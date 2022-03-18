Президент Черногории гордится, что его страна – враг России

Черногория будет гордиться своим статусом недружественного России государства. Об этом заявил президент страны Мило Джуканович. По его словам, такое решение Москвы является «антиисторическим» в результате «неправильной политики Кремля».

«Это произошло потому, что Черногория справедливо выступает против идеи, унаследованной сегодняшней российской политикой, – управлять будущим других стран. Мы будем гордиться тем, что находимся в компании государств, которые такая Россия считает врагами», – заявил он в интервью Радио Черногории, которое цитирует «Балканист.ру».

Джуканович также в очередной раз обвинил Россию и Сербию в «попытке государственного переворота» в Черногории в 2016 году. По его словам, Москва считала, что смена руководства страны помешает плану вступления Черногории в НАТО. «Тогда мы смогли защититься, хотя Россия была не одинока в этой операции. Площадкой для реализации этих планов России [по перевороту] была Сербия», – сказал он.

Как считает президент Черногории, в 2020 году был использован «последний козырь российской гибридной войны» – Сербская православная церковь (СПЦ). «Как мы читаем сегодня в резолюции Европарламента, СПЦ является продолжением руки Русской православной церкви, которая выступает инструментом российской завоевательной политики в Европе», – пояснил он.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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