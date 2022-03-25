Премьер-министр Словении заявил о неготовности Европы платить рублями за российский газ

Государства Евросоюза, которые Россия считает недружественными, не готовы платить за российский газ в рублях. Как заявил глава правительстве Словении Янез Янша, в ЕС не знаю как выглядит российская валюта.

«Не думаю, что кто-либо в Европе знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует «Балканист.ру» заявление Янши перед началом саммита ЕС.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России перевести в рубли оплату за поставки газа недружественным странам. В этот список, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»