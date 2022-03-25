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Пятница, 25 марта 2022, 17:31 мск

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Венгрия отказала Зеленскому в поставках оружия

Венгрия отказалась выполнить требования президента Украины Владимира Зеленского разрешить поставки оружия через свою территорию, а также прекратить покупку энергоресурсов у России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.

«Для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров», – подчеркнул глава МИД Венгрии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что введение санкций ЕС против российского энергетического сектора привело бы к замедлению и последующей остановке венгерской экономики. Он подтвердил, что его страна продолжит получать газ и нефть из России.

Ранее венгерский премьер-министр назвал санкции против РФ «палкой о двух концах» и заявил, что они вызовут сильную инфляцию в Европе.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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