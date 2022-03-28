российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 марта 2022, 16:18 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Северная Македония устроила новую дипломатическую атаку против России

Фото: vlada.mk

Сегодня представители министерства иностранных дел Северной Македонии вручили послу РФ в Скопье Сергею Баздникину ноту о высылке пяти российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата.

Македонский МИД обвиняет сотрудников диппредставительства России в нарушении принципов Венской конвенции о дипломатических отношениях. Россияне обязаны покинуть Северную Македонию в течении пяти дней, передает «Балканист.ру».

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года МИД Северной Македонии также высылал российского дипломата. Позже российское внешнеполитическое ведомство приняло зеркальные меры против Скопье.

После начала спецоперации Минобороны РФ на Украине Северная Македония была включена в список недружественных России государств.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Теперь не только в России: в Германии население скупает масло, рис, макароны и туалетную бумагу / «Почта России» не отправляет посылки и письма в Швецию / Премьер-министр Сербии: официальный Белград занял принципиальную позицию / Британский эксперт: Европа не продумала последствия антироссийских санкций / Венгрия отказала Зеленскому в поставках оружия / Премьер-министр Словении заявил о неготовности Европы платить рублями за российский газ / Украинский омбудсмен рассказала о торговле беженцами в Европе / Власти Праги назовут улицу с посольством РФ в честь «украинских героев»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,