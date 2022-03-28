Северная Македония устроила новую дипломатическую атаку против России

Сегодня представители министерства иностранных дел Северной Македонии вручили послу РФ в Скопье Сергею Баздникину ноту о высылке пяти российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата.

Македонский МИД обвиняет сотрудников диппредставительства России в нарушении принципов Венской конвенции о дипломатических отношениях. Россияне обязаны покинуть Северную Македонию в течении пяти дней, передает «Балканист.ру».

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года МИД Северной Македонии также высылал российского дипломата. Позже российское внешнеполитическое ведомство приняло зеркальные меры против Скопье.

После начала спецоперации Минобороны РФ на Украине Северная Македония была включена в список недружественных России государств.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»