Сербия оказалась перед угрозой антироссийских санкций ЕС

Правительство Сербии изучает альтернативные варианты поставок нефти для бесперебойного снабжения компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), мажоритарным акционером которой является российская компания «Газпромнефть». Накануне администрация Адриатического нефтепровода JANAF сообщила о намерении остановить прокачку «черного золота» для НИС в рамках антироссийских санкций ЕС, передает «Балканист.ру».

«В настоящее время анализируются возможные маршруты поставок сырой нефти и нефтепродуктов из терминалов и НПЗ в регионе, а также имеющиеся юридические, деловые, логистические и технические возможности для импорта сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по трубопроводам и железной дороге, автоцистернами и речным транспортом», – говорится в сообщении минэнерго Сербии, которое цитирует «Балканист.ру».

Один из возможных вариантов – использование отечественной нефти и увеличения запасов нефти и нефтепродуктов на складах, чтобы максимально адекватно отреагировать на возможные перебои поставок через JANAF, который соединяет порт Омишаль в Хорватии с транспортной системой сербской государственной компании «Транснафта», откуда сырье поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Нови-Сад и Панчево. При этом планируется рассмотреть все возможности для продления поставок по адриатическому нефтепроводу.

Напомним, санкции ЕС против России включают запрет на все операции с определенными российскими государственными компаниями. «Газпромнефть» включена в «черный список» ЕС.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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