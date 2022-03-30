российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 марта 2022, 17:38 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербия оказалась перед угрозой антироссийских санкций ЕС

Фото: официальный сайт президента Сербии

Правительство Сербии изучает альтернативные варианты поставок нефти для бесперебойного снабжения компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), мажоритарным акционером которой является российская компания «Газпромнефть». Накануне администрация Адриатического нефтепровода JANAF сообщила о намерении остановить прокачку «черного золота» для НИС в рамках антироссийских санкций ЕС, передает «Балканист.ру».

«В настоящее время анализируются возможные маршруты поставок сырой нефти и нефтепродуктов из терминалов и НПЗ в регионе, а также имеющиеся юридические, деловые, логистические и технические возможности для импорта сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по трубопроводам и железной дороге, автоцистернами и речным транспортом», – говорится в сообщении минэнерго Сербии, которое цитирует «Балканист.ру».

Один из возможных вариантов – использование отечественной нефти и увеличения запасов нефти и нефтепродуктов на складах, чтобы максимально адекватно отреагировать на возможные перебои поставок через JANAF, который соединяет порт Омишаль в Хорватии с транспортной системой сербской государственной компании «Транснафта», откуда сырье поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Нови-Сад и Панчево. При этом планируется рассмотреть все возможности для продления поставок по адриатическому нефтепроводу.

Напомним, санкции ЕС против России включают запрет на все операции с определенными российскими государственными компаниями. «Газпромнефть» включена в «черный список» ЕС.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Осло отправил Украине 2000 гранатометов, а Лондон посулил «более смертоносные» вооружения / «Фактор Путина» может повлиять на результаты выборов во Франции / Глава МВД Сербии прокомментировал требование посольства Украины о запрете буквы «Z» / Польша откажется от российских нефти, газа и угля до конца года / ЕК предложила Украине продавать продовольствие через Польшу / Спикер парламента Сербии: Белград готов стать посредником на переговорах Москвы и Киева / Бельгия и Нидерланды высылают около 40 российских дипломатов под предлогом «угрозы безопасности» / Позор! Президент Сербии оценил западную «отмену» русской культуры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Нефть и газ, Сербия,