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Вторник, 5 апреля 2022, 13:25 мск

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С мая по сентябрь: Албания открывает границы для туристов из России

Граждане России смогут с туристическими целями въезжать в Албанию на срок до 90 дней без предъявления визы с 1 мая до 30 сентября. Об этом говорится в сообщении албанского посольства в РФ.

Предполагается, что для поездок на более длительный период нужно будет получить визу типа D соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания в Албании. По прибытии туристы должны предъявить сертификат вакцинации против коронавируса (Албания признает вакцину «Спутник V»), или отрицательный тест на ковид, или справку о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, вызванном Covid-19. Все документы необходимо предоставлять на английском языке.

Тирана – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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