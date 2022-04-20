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Среда, 20 апреля 2022, 17:15 мск

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Болгария вооружает Украину через Польшу

Болгария отправляет на Украину огромное количество вооружений – поставки осуществляются через территорию Польши. Об этом заявил лидер болгарской оппозиционной парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

«Из аэропорта Варны в Польшу снова вылетит украинский Ан-12. Перед предприятием «Дунари» есть колонна украинских грузовиков. Из предприятия «Арсенал» также загружено огромное количество оружия. Оно едет в Польшу и перераспределяется на Украину», – цитирует «Балканист.ру» заявление Костадинова.

Как отмечает издание, в марте и апреле партия «Возрождение» проводила в Софии митинги против поставок оружия украинской армии. Первоначально София отказывалась направлять вооружения на Украину и официально опровергала информацию поставках

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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