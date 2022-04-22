Словения решила передать украинским войскам танки югославского производства

Словения решила передать киевскому режиму «большое количество» танков М-84, которые являются югославским вариантом советского танка Т-72. Взамен Любляна рассчитывает получить новую военную технику из Германии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на немецкие СМИ.

Как сообщается, аналогичные М-84 танки находятся на вооружении украинской армии, потому их использование танка не потребует длительной дополнительной подготовки.

Хотя точное число танков, предназначенных для передачи Киеву, не называется, по разным данным, всего их в словенской армии от 46 до 54, из которых от 32 до 35 находятся на хранении.

М-84 – основной танк армии Югославии 1980-х годов, разработанный по лицензии на основе советского Т-72М. За время серийного выпуска в 1983-1991 годах произведено около 700 единиц этой боевой машины.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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