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Понедельник, 25 апреля 2022, 13:28 мск

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Парламентские выборы в Словении выиграла оппозиция

Парламентские выборы в Словении выиграло движение «Свобода» результатом 35,54% голосов. Лидер этой политической организации, получившей 41 депутатских мест из 90, бывший руководитель словенской государственной энергетической компании GEN-1 Роберт Голоб станет премьер-министром страны, передает «Балканист.ру».

Второе место получила Словенская демократическая партия действующего главы правительства Янеза Янши – 23,53% голосов (27 мандатов). Замыкает тройку лидеров партия «Новая Словения», коалиционный партнёр в правительстве Янши (6,85%, 8 мест в парламенте). Четвёртое место с 6,65% голосов (7 мандатов) заняли социал-демократы, лидер которых Таня Файон уже анонсировала создание правящей коалиции с движением «Свобода».

Всего в выборах принимали участие 16 партий и коалиций. Явка составила 69,7%.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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