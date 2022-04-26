Глава правительства Болгарии пожертвовал зарплату на вооружение Украины

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о начале кампании по сбору средств для помощи украинской армии. Глава правительства считает, что каждый гражданин его страны должен пожертвовать киевскому режиму свою зарплату.

«Мы можем сделать свободный выбор и финансово помочь Украине в покупке боеприпасов. Именно поэтому я запускаю общественную кампанию по сбору финансовых средств для предоставления украинскому правительству. Я призываю каждого гражданина Болгарии, который действительно хочет помочь Украине, пожертвовать зарплату, как я», – заявил Петков, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 27 апреля запланирована поездка премьер-министра и представителей фракций правящей коалиции Болгарии в Киев.

Примечательно, что официально София отказывается поставлять вооружение на Украину. При этом вопрос военной помощи стал причиной напряжения в коалиции: «Демократическая Болгария» выступает за немедленное предоставление оружия Киеву, в то время как Болгарская социалистическая партия высказывается против такого шага.

Вместе с тем, за последние два месяца объемы экспорта оружия из Болгарии увеличились в три раза. Член оппозиционной партии ГЕРБ Христо Гаджев сообщил, что из Софии в Польшу вылетали самолеты, которые за два рейса перевезли 600 тысяч единиц 30-мм и 40-мм боеприпасов. По его словам, груз получила польская фирма, однако самолеты приземлились рядом с украинской границей.

Ранее лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов также заявлял, что Болгария экспортирует вооружение на Украину через Польшу.

София, служба информации РИА «Новый День»

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