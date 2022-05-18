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Среда, 18 мая 2022, 18:56 мск

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Президент Болгарии отказал Киеву в поставках оружия

Фото: официальный сайт президента Болгарии

София не будет оказывать военную помощь киевскому режиму. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Каждый день нынешнего конфликта на Украине является потерей для всей Европы, а Болгария, несмотря на то, что входит в НАТО и поддерживает решения Альянса, не желает отправлять оружие на Украину», – заявил Радев, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Я не хочу, чтобы людей убивали из болгарского оружия, это недопустимо», – подчеркнул болгарский президент.

Стоит отметить, что в Болгарии регулярно проходят митинги против военной помощи киевскому режиму.

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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