Босния и Герцеговина продолжит получать российский газ

Боснийская энергоснабжающая компания Energoinvest продлила договор с российским «Газпромом» о поставках газа до 1 января 2023 года. Планируется, что по окончании этого срока соглашение снова будет продлено, передает «Балканист.ру».

Компания уточнила, что цена на газ будет корректироваться поквартально с учётом данных на основе изменений стоимости топлива за девятимесячный период.

Примечательно, что Energoinvest не получал от российской стороны требования осуществлять платежи за газ в рублях.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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