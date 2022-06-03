«Нас бомбили 19 стран, но все молчали…» Украинский кризис снова подтвердил лицемерие Запада

Лицемерие и двойные стандарты Запада вновь очень ярко проявились во время последних событий на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, обратив внимание, что в 1999 году агрессия НАТО в отношении Югославии была осуществлена без санкции ООН, но все промолчали о нарушении территориальной целостности сербского государства.

«Нас бомбили 19 стран. Люди спрашивают: почему, когда это происходило, все молчали о нашей территориальной целостности? Сегодня об этом говорят все, а до этого десятилетиями никто не вспоминал», – констатировал сербский лидер, выступая на международном экономическом форуме GLOBSEC-2022 в Братиславе.

Вучич заверил, что Белград сохраняет принципиальную позицию. «Конечно, между Сербией и РФ существуют глубокие связи. Мы не ввели санкции против России, потому что Россия и Китай всегда поддерживали наш суверенитет. Если введём санкции, мы лишимся этой поддержки. 77% граждан против санкций. Вы можете навязать людям свою волю, но это плохо, с народом надо разговаривать. Мы действуем принципиально и всегда будем поддерживать территориальную целостность Украины, но я снова спрашиваю, почему те, кто сегодня защищает этот принцип, молчали о нем в 1999-ом?» – цитирует его выступление «Балканист.ру».

Вместе с тем президент Сербии подчеркнул, что Белград окажет гуманитарную помощь беженцам, но поставлять оружие на Украину не будет, и останется нейтральной в вопросе вступления в НАТО.

«Мы не хотим участвовать в войне и занимать чью-то сторону. В 1999 году некоторые говорили, что намерены остановить геноцид (сербов над косовскими албанцами на территории Косово и Метохии – прим). Сегодня мы также слышим такие доводы. Раньше они вам нравились, сегодня – нет. Резолюция 1244 и по сей день в силе, но на Западе её никто не уважает», – указал Вучич.

По его оценке, единственное вариант решения украинского конфликта в заключении мира. «Я не верю ни в безоговорочную победу, ни в полное поражение. Считаю, что нам нужен мир. В мире легче добиться победы. Мы можем философски рассуждать об этих вопросах, но каждый день гибнут тысячи людей. Один день мира спасает их жизни. Я думаю, что нам нужен мир – и потом решайте проблемы двадцать лет. Мир – единственное решение, и я об этом говорил президенту Путину», – сказал сербский лидер, отметив, что президент РФ также выступает за мир, но намерен выполнить все поставленные задачи.

Братислава, служба информации РИА «Новый День»

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