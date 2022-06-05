Москва считает лидера сербов Боснии другом России

Москва ценит принципиальную позицию члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорада Додика. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на официальном сайте российского МИДа.

«М.Додик не делает ничего, что противоречит Дейтону. Наоборот, он почти единственный, кто отстаивает Дейтон перед лицом агрессивной атаки на этот документ со стороны Запада. М.Додик – друг Российской Федерации, а мы являемся его друзьями», – сказал глава МИД России.

«У нас есть такая пословица: «У кого что болит, тот о том и говорит». Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым. Он привык использовать всяких там шмидтов, чтобы всеми «руководить» и всех шантажировать, всем выдвигать ультиматум. Не надо судить по себе. У нас несколько иные манеры, иная культура, чем у Запада», – пояснил Лавров, отвечая на вопрос о давлении Запада на лидера сербов Боснии за его позицию по соблюдению Дейтонского соглашения.

Комментируя нынешнюю ситуацию в БиГ, глава МИД России отметил: «То, что сейчас Запад пытается противозаконно поощрять действия Сараево, принимать внешнеполитические решения без какого-либо учёта позиции Республики Сербской, – это грубейшее нарушение Дейтона».

«Я привёл пример, когда Запад лгал: что НАТО не будет расширяться, что будут выполнены Минские договорённости по Донбассу, что будет создано Сообщество сербских муниципалитетов Косово. Точно так же он лжёт, что он привержен Дейтонским соглашениям. На самом деле, Запад делает всё, чтобы в рамках «избирательной реформы» уговорить, в частности хорватов, согласиться на то, чтобы их по-прежнему в общих органах представляли бошняки или люди, полностью с ними политически согласные. Не хочу сказать, что бошняки неправы в чём-то, а просто Дейтонские принципы требуют согласия трёх государствообразующих народов», – подчеркнул Лавров.

«Насчёт самостоятельности Боснии. Обратите внимание, у американцев есть специальный посол по проведению избирательной реформы в Боснии и Герцеговине. Это много говорит о том, насколько «самостоятельны» власти в Сараево», – добавил он.

Глава МИД России также обратил внимание, что назначение Кристиана Шмидта Верховным представителем было осуществлено с грубейшим нарушением процедуры, и свидетельствует о реальных намерениях Запада. «Во-первых, эта процедура предусматривает выдвижение такой кандидатуры с согласия всех членов Руководящего совета, а Россию никто не спросил. Во-вторых, должно было быть согласие всех трёх государствообразующих народов. В-третьих, должно было быть решение Совета Безопасности ООН. От всего этого Запад отказался. В качестве компромисса мы и Китай предложили в Совете Безопасности ООН утвердить, как и положено, Высокого представителя, но сроком на один год. В течение этого года подготовить предложения как передавать полномочия управления своей страной самому боснийскому государству. Запад выступил категорически против, что означает только одно: он по-прежнему хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, для экспансии альянса на Балканах», – отметил Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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