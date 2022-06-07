Милорад Додик: Крах внешней политики Боснии и Герцеговины налицо

Внешняя политика Боснии и Герцеговины потерпела полный крах – государство оказалось в ситуации, когда боснийские (мусульманские) политики пытаются навязать незаконную форму принятия решений. Об этом член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на внеочередном заседании парламента РС.

«Шестой пакет санкций против России был введен [Евросоюзом] с таким расчетом, чтобы заставить всех согласиться и сказать, что Запад прав», – сказал Додик, подчеркнув, что ни один госорган в БиГ не занимался вопросами санкций против России.

«Крах внешней политики Боснии и Герцеговины налицо, потому что к санкциям против России присоединились лишь отдельные лица, представляя это как геополитическое решение всей БиГ, что не соответствует действительности», – констатировал лидер сербов Боснии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Додик подчеркнул, что все внешнеполитические решения должны приниматься в соответствии с консенсусом и предписанными актами, отметив, что решения, касающиеся внешней политики, согласно Конституции БиГ, принимаются Президиумом БиГ. «Меня лишили права заниматься внешней политикой Боснии и Герцеговины, и именно поэтому я подал иск в суд на официальных представителей страны, которые действовали в одностороннем порядке, – от Свена Алкалая (представитель БиГ в ООН) и Бисеры Туркович (министр иностранных дел БиГ) до всех остальных, которые злоупотребляли определенными вещами», – заявил Додик в интервью агентству Tanjug.

Политик также обратил внимание, что Россия не требовала от Сербии и Боснии и Герцеговины занимать пророссийскую сторону, в отличие от Запада, который прямо это потребовал. По мнению Додика, кульминацией западного давления на БиГ являются требования о поддержке всех видов санкций против России, но Республика Сербская должна сохранить нейтралитет в этой ситуации.

Стоит отметить, что на заседании парламента РС выступил с речью и посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, заявивший, что всякое внешнее вмешательство в политику БиГ и навязывание решений, противоречащих местному менталитету и исторической реальности, может привести к опасным последствиям.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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