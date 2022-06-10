Евроинтеграция: премьер-министр Черногории пообещал помощь Зеленскому

Официальная Подгорица в качестве «лидера Балканского региона в процессе присоединения к Евросоюзу» готова оказать любую помощь киевскому режиму на пути евроинтеграции. Об этом говорится в сообщении правительства Черногории после телефонного разговора премьер-министра страны Дритана Абазовича с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает «Балканист.ру», Зеленский пригласил главу правительства Черногории посетить Киев «в ближайшее время», и поблагодарил за присоединение к антироссийским санкциям.

«Будьте уверены в том, что Черногория является надёжным партнёром Украины», – заверил Зеленского Абазович.

Напомним, Черногория входит в официальный список недружественных РФ государств, перечень которых утвердило российское правительство.

Киев – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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