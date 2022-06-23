«Время шантажа прошло»: Сербия не позволит говорить с собой на языке ультиматумов

Белград не намерен отказываться от суверенной политики и не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, прибывший в Брюссель на саммит «ЕС-Западные Балканы 2022».

«Время шантажа свободных и независимых государств осталось в прошлом. Сербии бояться нечего. Эти байки про маленькую слабую страну и великие державы оставьте детям», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также отметил, что готов к критике европейских партнеров за неприсоединение к антироссийским санкциям, и заверил, что даст ответ на «эти претензии».

Комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ЕС ожидает от Сербии признания Косово, Вучич заявил: «Я ему сказал, что Сербия подобного не ожидает».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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