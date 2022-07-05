Осенние выборы в Боснии и Герцеговине станут рекордными

На осенние всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине заявилось рекордное число участников: зарегистрировано 145 политических субъектов: 90 партий, 38 коалиций и 17 независимых кандидатов. Ожидается, что после утверждения всех списков в бюллетенях будет около 8 тысяч имен, передает «Балканист».

На предстоящих 2 октября выборах граждане будут выбирать членов Президиума БиГ и Палаты представителей Парламентской ассамблеи страны. В Республике Сербской (РС) пройдут выборы президента, вице-президентов и депутатов парламента. В мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ) также состоятся парламентские выборы.

Президиум БиГ состоит из трех членов, которых выбирают сербы, бошняки и хорваты. На должность сербского члена Президиума правящая коалиция РС выдвинула нынешнего президента республики Жельку Цвиянович. Оппозиционный блок поддержал кандидатуру лидера Сербской демократической партии и члена парламента БиГ Мирко Шаровича.

На кресло члена Президиума от бошняков претендует Бакир Изетбегович – лидер Партии демократического действия и кандидат от коалиции, собравшейся вокруг этой сильнейшей партии ФБиГ. Кандидатом от оппозиционного блока будет представитель Социал-демократической партии Денис Бечирович.

Кандидатами в Президиум от хорватского народа стали Желько Комшич из Демократического фронта, который сейчас занимает эту должность, и замглавы Хорватского демократического сообщества (ХДС) Борьяна Кришто.

Самая важная политическая битва для Республики Сербской развернется за пост президента РС. Правящая коалиция выдвинула главу Союза независимых социал-демократов и нынешнего сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика. Оппозиция, возглавляемая Сербской демократической партией и Народным демократическим движением, предлагает кандидатуру депутата Елены Тривич.

В Федерации БиГ президент назначается парламентом этого энтитета, поэтому голосование за кандидатов в депутаты этого органа власти является ключевым.

Депутаты Палаты представителей Парламентской ассамблеи будут выбираться по квотам в обоих энтитетах. В Республике Сербской избираются 14 депутатов-сербов, а в ФБиГ – 28 посланников из числа боснийцев и хорватов.

Также на предстоящих выборах будут избраны 83 депутата парламента РС – Народной скупщины. Кроме того, ФБиГ будет избирать составы всех десяти кантонов (муниципальных округов). Таким образом, за один день жители Боснии и Герцеговины выберут политических представителей шести уровней власти.

Бана-Лука, Андрей Дорофеев

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