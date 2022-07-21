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Четверг, 21 июля 2022, 17:28 мск

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Сербский политик предрёк неминуемый развал Боснии и Герцеговины

Фото: Pixabay

Как государство Боснию и Герцеговину (БиГ) нельзя считать успешным проектом, она превратилась в протекторат Запада и потому движется к нестабильности и дезинтеграции. Об этом заявил член Президиума БиГ, претендент на пост президента Республики Сербской Милорад Додик.

«У БиГ есть только один шанс выжить – быть успешной, но этого нет, поэтому она неминуемо развалится. Я не говорю, что это произойдет через 15 дней или пять лет, – но в ближайшее время», – сказал политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Что касается входящей в состав БиГ Республики Сербской, по мнению Додика, ее народ должен жить идеей сильного и самостоятельного государства.

«Я хочу, чтобы Республика Сербская была независимой, развитой и счастливой, и я убежден, что это произойдет. Не факт, что это случится при моей жизни, но важно, чтобы такая идея жила в народе, а я всего лишь представитель этого народа и выражаю его чаяния», – подчеркнул он.

При этом Додик добавил, что недавно вернулся из поездки в Израиль, где посетил Стену Плача и положил в неё записку с пожеланием независимости Республике Сербской.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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