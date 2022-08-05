Четыре истребителя Су-25 отправленные Северной Македонией на Украину в качестве военной помощи, были списаны в 2004 году. Самолеты прослужили на Балканах всего три года – в 2001 году Скопье купил их у Киева, сообщает портал «Балканист.ру».

Министерство обороны не подтверждает и не опровергает сведения о передаче истребителей, как и то, будут ли вместе с ними отправлены запчасти, дополнительное вооружение и двигатели. Ведомство кратко заявило, что «принятые решения не влияют на боеспособность северомакедонских вооруженных сил».

Ранее Северная Македония отправила Киеву российские танки Т-72, что вызвало резкую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг «поддержкой криминальной активности киевского режима».

Эти танки Скопье получил от Москвы в 2000 году, что помогло властям Македонии во время конфликта с албанскими сепаратистами.

Скопье, Служба информации РИА Новый День

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