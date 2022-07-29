«Гонка разоружений»: власти Северной Македонии передают Украине танки российского производства

Северная Македония отправила на Украину танки Т-72 российского производства, которые в свое время помогли предотсвратить в стране межэтнический конфликт. Как сообщает портал «Балканист.ру», информацию о передаче бронетехники подтвердило македонское министерство обороны.

В социальных сетях уже появились кадры транспортировки танков. Речь идет о машинах «третьего поколения» из танкового батальона, подлежащего расформированию. При этом оборонное ведомство Северной Македонии не уточняет, сколько точно машин будет передано Украине. Всего в распоряжении македонских вооруженных сил имеется 31 танк данного типа. Все боевые машины македонским властям Россия поставила в 2000 году, в преддверии восстания албанской Армии национального освобождения.

Решение о передаче бронетехники киевскому режиму Скопье оправдывает тем, что пытается избавиться от устаревающих танков, поскольку через несколько лет они станут неконкурентоспособны на поле боя.

Практически одновременно с появлением этой информации президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с критикой в адрес Москвы, заявив, что Россия вмешивается во внутриполитические дела Скопье и «финансирует отдельные политические субъекты» в стране.

«Все госучреждения знают, что Россия вмешивается в наши внутренние дела. В последний раз через своих людей, своих политических субъектов… С соседних территорий к нам прибывают русские агенты, то есть люди из русских спецслужб. Я не могу открыто сказать, откуда именно, потому что это конфиденциальная информация», – заявил Пендаровский.

С начала конфликта на Украине Северная Македония выслала со своей территории десять российских дипломатов, утверждая, что они занимались деятельностью, противоречащей положением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Скопье, Служба информации РИА Новый День

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