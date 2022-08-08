Почти миллиард евро: в Боснии и Герцеговине напечатают 14 млн бюллетеней

В Боснии и Герцеговине (БиГ), в которой проживает 3,2 млн человек, будет напечатано 14 млн бюллетеней ко всеобщим выборам 2 октября. Из бюджета страны на эти цели выделено почти 800 тысяч евро, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, планируется использовать 120 тонн бумаги с водяными знаками. Печать осуществляется под круглосуточным видеонадзором, снимки будут отправлены в ЦИК Боснии и Герцеговины.

2 октября в стране пройдут выборы членов Президиума и Палаты представителей Парламентской ассамблеи. Кроме того, в этот день состоятся выборы президента и вице-президентов Республики Сербской (энтитет БиГ), депутатов местной Скупщины, а также выборы парламента Федерации БиГ (мусульмано-хорватского энтитета).

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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