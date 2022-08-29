Лидер сербов Боснии потребовал отправить в отставку главу МИД БиГ

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик потребовал отправить в отставку министра иностранных дел страны Бисеру Туркович. Как считает лидер сербов Боснии, глава МИД сделала все, чтобы подорвать внешнюю политику страны.

«Бисера Туркович своей антиконституционной и нелегальной деятельностью, а также злоупотреблением положения испортила внешнюю политику БиГ. Из-за всех глупостей, которые она наделала в минувший период, я выдвину инициативу о ее отставке», – цитирует политика «Балканист.ру».

Ранее Туркович отправила израильскому МИД ноту протеста за поддержку предложения боснийских хорватов внести изменения в закон о выборах, которые дадут больше прав хорватскому населению БиГ, что невыгодно политической элите Сараево. Туркович обвинила внешнеполитическое ведомство Израиля в поддержке дискриминации народов Боснии и Герцеговины и назвала это недопустимым. Со своей стороны Додик заявил, что глава боснийского МИД хочет «рассорить БиГ с дружественным государством».

Ранее лидер сербов Боснии направил в суд иск против председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, обвинив представителя бошняков в злоупотреблении служебным положением, нарушении Конституции страны и причинении ущерба Республике Сербской после участия в саммите «Крымская платформа».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»