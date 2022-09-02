российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 сентября 2022, 13:00 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Боснии и Герцеговине началась избирательная кампания

Фото: Pixabay

В Боснии и Герцеговине (БиГ) официально началась избирательная кампания, предваряющая всеобщие выборы, которые состоятся 2 октября. Граждане страны смогут отдать голоса за кандидатов в члены Президиума и Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ.

Как отмечает «Балканист.ру», в этот же день состоятся выборы президента и вице-президентов в Республике Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), депутатов в Скупщину РС, а также в парламент мусульмано-хорватской федерации БиГ (второй энтитет страны).

Ранее сообщалось, что предстоящие выборы в БиГ станут рекордными по количеству участников: зарегистрировано 145 политических субъектов: 90 партий, 38 коалиций и 17 независимых кандидатов. Ожидается, что после утверждения всех списков в бюллетенях будет около 8 тысяч имен.

Предполагается, что будет напечатано 14 млн бюллетеней.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Володин назвал невозможной энергобезопасность Европы без России / «Должны быть готовы ко всему», – сербский дипломат назвал действия Приштины абсурдными / Боснию и Герцеговину ожидает «хорватский» кризис / «Винное видение Открытых Балкан»: в Белграде открылась крупная международная выставка / Лондону предсказали бедность и кредит от МВФ / Вооруженные силы Сербии начали учения вблизи Косово / МИД КНР сравнил военный бюджет США с суммой расходов России, Китая и еще семи стран / Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС в течение часа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Выборы, Политика, Европа,