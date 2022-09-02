В Боснии и Герцеговине началась избирательная кампания

В Боснии и Герцеговине (БиГ) официально началась избирательная кампания, предваряющая всеобщие выборы, которые состоятся 2 октября. Граждане страны смогут отдать голоса за кандидатов в члены Президиума и Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ.

Как отмечает «Балканист.ру», в этот же день состоятся выборы президента и вице-президентов в Республике Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), депутатов в Скупщину РС, а также в парламент мусульмано-хорватской федерации БиГ (второй энтитет страны).

Ранее сообщалось, что предстоящие выборы в БиГ станут рекордными по количеству участников: зарегистрировано 145 политических субъектов: 90 партий, 38 коалиций и 17 независимых кандидатов. Ожидается, что после утверждения всех списков в бюллетенях будет около 8 тысяч имен.

Предполагается, что будет напечатано 14 млн бюллетеней.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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