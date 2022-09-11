В Боснии и Герцеговине разгорелся скандал: товарищеский матч со сборной России по футболу оказался на грани срыва

Ключевые игроки футбольной сборной Боснии и Герцеговины (БиГ) заявили о намерении бойкотировать намеченный на 19 ноября товарищеский матч с российской командой. Власти столицы страны также крайне негативно оценили запланированную игру, которая, по их мнению, дискредитирует БиГ, пишет «Балканист.ру».

Как известно, после начала российской спецоперации на Украине сборная России была отстранена решением ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах. Босния и Герцеговина стала первой страной, согласившейся сыграть товарищеский матч с российской командой в условиях санкций. При этом в самой БиГ с идеей проведения матча против российской команды согласились далеко не все.

В первую очередь взбунтовались футболисты. В частности, капитан боснийцев Эдин Джеко заявил, что с удивлением узнал о предстоящей игре и высказался в поддержку антироссийских санкций. Эту позицию поддержал полузащитник сборной БиГ Миралем Пьянич.

Вместе с тем против матча с Россией неожиданно выступила мэрия Сараево. Глава боснийской столицы Беньямина Карич на своей официальной странице в соцсетях пригрозила свернуть сотрудничество города с ФСБИГ, если матч не будет отменен. «Я считаю своим моральным долгом призвать футбольный союз, тренерский штаб и игроков отказаться от этого матча. Сыграть его – значит дискредитировать страну, поскольку Россия находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с ФСБиГ, которое до сих пор было успешным», – заявила Карич.

Некоторые представители Футбольного союза БиГ поспешили откреститься от проблемы. Пресс-секретарь ФСБиГ Славица Печикоза заявила, что узнала о скандальном матче из СМИ. При этом боснийская пресса дружно поддержала антироссийскую истерию. Канал N1, являющийся проектом CNN и вещающий на Боснию и Герцеговину, Хорватию и Сербию, незамедлительно отрапортовал, что «некоторые ведущие футболисты сборной уже решили, что не станут откликаться на приглашение на матч с Россией, и подтвердили это N1». Главная газета Сараево Dnevni Avaz заклеймила позором членов специальной комиссии ФСБиГ, давших согласие на проведение матча с Россией. По версии издания, все они рассчитывали поделить обещанные ФСБиГ 200 тысяч евро за матч с российской сборной, а также средства, выделяемые на транспортные расходы и проживание. Разоблачительный материал в Avaz вышел под громким заголовком «Продали веру за ужин!»

Стоит отметить, что УЕФА на официальный запрос Боснии и Герцеговины по поводу возможности проведения товарищеского матча со сборной России ответил, что никаких препятствий не видит. «Подтверждаем, что УЕФА не имеет ничего против сборной Боснии и Герцеговины, которая проведет товарищеский матч против России на территории РФС. Действительно, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Таким образом, любое разрешение на проведение и/или участие в таком товарищеском матче не влияет и не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА», – пояснили в европейской футбольной ассоциации.

Тем не менее, член исполнительного комитета ФСБиГ Азмир Хусич заявил, что приложит все усилий для отмены товарищеского матча со сборной РФ, несмотря на то, что решение о проведении игры абсолютно легально. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами можно убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия находится под санкциями УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя соответственно ожиданиям вышестоящих футбольных структур. Все дураки, а мы умные. Неужели ради матча с Россией нам следует испортить отношения с другими футбольными союзами или передовым западным миром?» – заявил Хусич.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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