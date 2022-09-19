США и Британия включились в выборы президента Республики Сербской

Великобритания и США рассчитывают на победу на выборах президента Республики Сербской кандидата от оппозиционной Партии демократического прогресса Елены Тривич. Лондон выделил на эти цели 30 млн евро, Вашингтон – 10 млн долларов, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В частности, в документе американского Департамента по политическим делам и Бюро Европы и Евразии говорится, что на основании договоренности представителя Госдепа США Мэтью Палмера и спецпосланника американского президента Габриэля Эскобара с Тривич и её однопартийцем Младеном Иваничем, по поручению президента США Джозефа Байдена, необходимо выделить 10 млн долларов наличными команде генерала Дэвида Ноулза, который доставит деньги для оппозиции Республики Сербской. Сама Тривич документ официально не комментировала, отделавшись комментарием в соцсетях в духе «вы все врете». На ее предвыборном митинге журналистам не позволили задавать вопросы об иностранном финансировании.

Оппонент Тривич на выборах президента Республики Сербской, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что этих денег на свержение власти в Республике Сербской не хватит. «В эти выборы включились американцы и британцы, которые с помощью своих подпевал действуют против, как они это называют, «российского влияния». Ранее Великобритания выделила оппозиции 30 млн евро, назвав власти Республики Сербской «пророссийскими». Мы сотрудничаем с Россией, как и с остальными, кто нас уважает как партнёров, кто уважает Конституцию БиГ. Источник из Госдепа обвинил Россию в финансировании моей предвыборной кампании, что является наглой ложью», – заявил Додик, который завтра встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Как считают эксперты, выделенные Тривич американские миллионы нацелены на повторение украинского сценария в РС. «Если она взяла эти деньги, это уже не часть предвыборной кампании, это свержение конституционного порядка. Америка пытается уничтожить Республику Сербскую, и это факт. С 2006 года, как Додик пришёл к власти, этот процесс застопорился, это им мешает. Они хотят унитарную Боснию и Герцеговину в составе НАТО», – прокомментировал ситуацию политолог Драгомир Анджелькович.

Выборы президента Республики Сербской намечены на 2 октября.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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