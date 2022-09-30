«В связи с враждебными действиями»: консульский отдел посольства РФ в Черногории приостановил работу

Посольство России в Черногории с сегодняшнего дня приостановило работу консульского отдела. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства. Решение связано с действиями черногорских властей по задержанию предполагаемых «агентов российских спецслужб».

«Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении Посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела Посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок. По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в Посольства Российской Федерации в соседних странах», – цитирует «Балканист.ру» заявление посольства РФ.

Накануне после серии обысков в Подгорице Агентство национальной безопасности задержало несколько граждан Черногории и России. По информации местных СМИ, в числе подозреваемых в связях с российскими спецслужбами оказался и пресс-секретарь черногорского МИД Радомир Секулович. Стоит отметить, что весной и летом текущего года черногорские власти уже выслали из страны пятерых российских дипломатов.

Ранее правительство РФ внесло Черногорию в список недружественных России государств.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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