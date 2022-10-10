ЦИК Боснии и Герцеговины пересчитает голоса на выборах президента Республики Сербской

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины приняла решение пересчитать голоса избирателей на выборах президента Республики Сербской. В качестве причины названы «ошибки и математические неточности».

«ЦИК приняла решение отдать распоряжение главному счетному центру открыть пакеты с бюллетенями и заново пересчитать их, включая бюллетени в округе Брчко с данными о голосах за президента Республики Сербской», – сообщил председатель ЦИК Боснии и Герцеговины Суад Арнаутович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Согласно предварительным результатам выборов 2 октября, больше всего голосов в свою пользу набрал лидер Союза независимых социал-демократов Милорад Додик. Его оппонент Елена Тривич из Партии демократического прогресса отказалась признавать поражение и потребовала пересчёта голосов.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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