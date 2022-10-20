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Четверг, 20 октября 2022, 18:30 мск

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Лидер сербов Боснии созывает митинг в защиту своей победы на выборах

Фото: Tanjug.rs

Лидер сербов Боснии Милорад Додик, одержавший победу на выборах президента Республики Сербской, намерен дать отпор оппозиции, пытающейся оказать давление на Центральную избирательную комиссию Боснии и Герцеговины. В Баня-Луке запланирован митинг его сторонников.

«Республика Сербская и в этот раз даст отпор опасным намерениям иностранного фактора и оппозиции, которые с помощью незаконных решений ЦИК пытаются устроить хаос и пошатнуть стабильность. Сербский народ на прошедших выборах дал чёткую поддержку политике, которую я представляю. Никакие манипуляции не способны изменить волю сотен тысяч граждан, отдавших свои голоса за сильную и стабильную Республику Сербскую», – заявил Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее проигравший на выборах президента Республики Сербской кандидат от оппозиции Елена Тривич заявила о якобы «краже» голосов и потребовала от ЦИК повторно их пересчитать. ЦИК пошел навстречу оппозиции, не исключив проведения повторных выборов президента Республики Сербской.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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