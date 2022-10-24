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Понедельник, 24 октября 2022, 13:16 мск

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Партия президента Черногории потерпела поражение на местных выборах

Президент Черногории Мило Джуканович. Фото: dps.me

По итогам местных выборов в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича потерпела поражение. В 11 из 14 муниципалитетов избирательную кампанию выиграла оппозиция.

Впервые за 24 года сторонники Джукановича потеряли власть в Подгорице. ДПС и ее коалиционным партнерам удалось получить только 24 мандата в столичном парламенте.

Движение «Европа сейчас» получило 13 мандатов, Демократический фронт – 11, «Демократы» – шесть, еще четыре отошло гражданскому движению «УРА» и.о. премьер-министра Дритана Абазовича, передает «Балканист.ру».

Помимо Подгорицы, ДПС потеряла власть в Плевле, Даниловграде, Жабляке и Колашине. В Зете и Будве победу одержал просербский блок «Демократический фронт» (ДФ). Сторонники президента Джукановича смогли удержать позиции только в Баре, Биелом Поле и Плаве.

В Тивате, где ДПС набрал большинство голосов, сторонники Джукановича попытаются найти коалиционных партнеров, чтобы сохранить за собой власть в муниципалитете.

В Рожае полный контроль над местным парламентом сохранился за Бошняцкой партией (мусульмане). В Плужине победила Социалистическая народная партия, которая руководит муниципалитетом более 20 лет.

Как отмечается, в «личном зачете» ДПС получила больше голосов избирателей, чем любая другая партия, но эксперты и политический истеблишмент единогласно признают поражение президентской партии, теряющей рычаги власти в стране. Оппоненты ДПС поздно вечером организовали стихийные празднования в Подгорице и других крупных городах Черногории, отмечая свою победу.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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