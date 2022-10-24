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Понедельник, 24 октября 2022, 13:16 мск

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Президентские выборы в Словении: предстоит второй тур

Фото: официальный сайт правительства Словении

На выборах президента Словении, которые прошли в минувшее воскресенье, не выявлен абсолютный победитель. Во втором туре, который должен состояться 13 ноября, за пост главы государства будут бороться бывший министр иностранных дел страны Анже Логар и независимый кандидат Наташа Пирц-Мусар.

Согласно предварительным итогам голосования, большинство избирателей (около 34,75%) поддержали Логара. На втором месте оказалась Пирц-Мусар, которая набрала 26,4% голосов.

Всего за пост президента боролись семеро кандидатов.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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