Запад делает все для сближения Москвы и Белграда, – глава МИД Сербии

Белград готов искать компромисс по косовской проблеме, но не имеет права отказываться от поддержки России. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, западные государства своими политическими шагами «делают все для сближения Белграда и Москвы»

«Никто не отпускает руку, которая держит над пропастью, пока ему не протянут вторую. Где другая рука? Они [западные страны] хотят, чтобы мы отпустили единственную руку, за которую держимся. До тех пор, пока косовская проблема будет актуальна, мы обязаны иметь в виду тех, кто нам дает поддержку в этом вопросе», – сказал министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД также сравнил геополитический курс Сербии со «слаломом от одной точки к другой до цели». «В чем общие интересы Сербии и Америки, когда дело касается наших проблем? Что вы нам предлагаете? Сделать Сербию частью ЕС, чтобы мы ввели санкции против России. Вы же должны понимать, что, если это произойдет, Белград лишится поддержки Москвы в Совете Безопасности ООН. Мы не можем любить территориальную целостность других стран больше, чем нашу. И, когда речь заходит о синхронизации курса внешней политики с европейской, давайте начнем с того, что ЕС приведет свою политику в соответствие с нормами международного права. Во всем, что вы говорите об Украине, зачеркните слово «Украина» и поставьте «Сербия», – подчеркнул Дачич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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