Президентом Словении впервые избрана женщина

Во втором туре президентских выборов в Словении победу впервые одержала женщина – Наташа Пирц-Мусар, которая являлась адвокатом супруги экс-главы США Мелании Трамп. В ее поддержку проголосовали 53,88% избирателей.
Представитель Словенской демократической партии Анже Логар набрал 46,12% голосов, передает «Балканист.ру».
Наташа Пирц-Мусар родилась в 1968 году в Любляне, по образованию – юрист. Владеет тремя коммерческими компаниями («Адвокатская канцелярия Пирц-Мусар & Лемут Стрле», «Русская дача» и «Инфо-дом»). Она защищала интересы Мелании Трамп в судебных разбирательствах против СМИ, обвинявших супругу экс-президента США в занятии эскортом.
Как предполагается, официально в должность президента Словении Пирц-Мусар вступит 23 декабря.
Любляна, служба информации РИА «Новый День»
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube