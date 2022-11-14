Президентом Словении впервые избрана женщина

Во втором туре президентских выборов в Словении победу впервые одержала женщина – Наташа Пирц-Мусар, которая являлась адвокатом супруги экс-главы США Мелании Трамп. В ее поддержку проголосовали 53,88% избирателей.

Представитель Словенской демократической партии Анже Логар набрал 46,12% голосов, передает «Балканист.ру».

Наташа Пирц-Мусар родилась в 1968 году в Любляне, по образованию – юрист. Владеет тремя коммерческими компаниями («Адвокатская канцелярия Пирц-Мусар & Лемут Стрле», «Русская дача» и «Инфо-дом»). Она защищала интересы Мелании Трамп в судебных разбирательствах против СМИ, обвинявших супругу экс-президента США в занятии эскортом.

Как предполагается, официально в должность президента Словении Пирц-Мусар вступит 23 декабря.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»