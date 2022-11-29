Президент Сербии не верит в перемирие Москвы и Киева

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не верит в перемирие на Украине. По его оценке, кризис продлится долго. Об этом глава сербского государства сказал в Осло, где проводит переговоры с властями Норвегии по поводу новых энергетических проектов.

«Кризис продлится долго, в перемирие я не верю, но я – серб, и буду самым счастливым, когда русские и украинцы найдут решение», – цитирует «Балканист.ру» президента Сербии.

Комментируя ход переговоров в Норвегии, Вучич отметил, что Сербия должна быть готова к энергетическим вызовам. «Мы посмотрим самые современные норвежские объекты, связанные с возобновляемыми энергоресурсами. Эту зиму мы переживём, я начал считать дни, как в армии, но нам предстоит и другая. Сейчас мы потратили 7-7,5% имеющегося у нас газа, запасов нам хватит. Нам нужны новые энергообъекты, и я ничего не имею против, если ими займутся норвежские специалисты. Нам есть, у кого поучиться», – сказал он.

«Что касается повышения цены за газ и электричество (с 1 января 2023 года), то тут государство взяло на себя всё, что возможно. Покажите мне страну, где повышение цены настолько низкое (на 8 % за электричество, на 11 % за газ)», – заявил сербский лидер.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

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