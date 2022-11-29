российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 17:39 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Президент Сербии не верит в перемирие Москвы и Киева

Александр Вучич, фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не верит в перемирие на Украине. По его оценке, кризис продлится долго. Об этом глава сербского государства сказал в Осло, где проводит переговоры с властями Норвегии по поводу новых энергетических проектов.

«Кризис продлится долго, в перемирие я не верю, но я – серб, и буду самым счастливым, когда русские и украинцы найдут решение», – цитирует «Балканист.ру» президента Сербии.

Комментируя ход переговоров в Норвегии, Вучич отметил, что Сербия должна быть готова к энергетическим вызовам. «Мы посмотрим самые современные норвежские объекты, связанные с возобновляемыми энергоресурсами. Эту зиму мы переживём, я начал считать дни, как в армии, но нам предстоит и другая. Сейчас мы потратили 7-7,5% имеющегося у нас газа, запасов нам хватит. Нам нужны новые энергообъекты, и я ничего не имею против, если ими займутся норвежские специалисты. Нам есть, у кого поучиться», – сказал он.

«Что касается повышения цены за газ и электричество (с 1 января 2023 года), то тут государство взяло на себя всё, что возможно. Покажите мне страну, где повышение цены настолько низкое (на 8 % за электричество, на 11 % за газ)», – заявил сербский лидер.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Под Донецком ВКС России уничтожили до 100 иностранных наемников / Российские военные уничтожили в Запорожье склад боеприпасов «HIMARS» / У США возникли проблемы с ремонтом артиллерии на Украине / Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область / Армия России за сутки уничтожила более 300 наемников из Польши и других стран / Евродепутат: резолюция о признании РФ спонсором терроризма подталкивает ЕС к войне / «Толкают мир к глобальной катастрофе»: Госдума приняла заявление о расстреле российских военнопленных нацистами ВСУ / Российские хакеры взломали украинский Минфин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Сербия, Украина,