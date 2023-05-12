Сербия отказалась голосовать за антироссийскую резолюцию Совета Европы

Президент Сербии Александр Вучич принял решение отказаться от участия в саммите Совета Европы (СЕ) в Рейкьявике 16-17 мая. Сегодня в обращении к гражданам глава государства заявил, что его страна не будет голосовать за антироссийскую резолюцию.

По словам Вучича, причиной такого решения стал отказ СЕ внести предложенную Белградом поправку в резолюцию по территориальной целостности государств.

«Вы знаете, что мы внесли поправку, в которой во фразу «когда речь идет о территориальной целостности Украины, Молдовы и Грузии» мы просили вписать «как и всех других членов Совета Европы», – облегчили им задачу, чтобы не говорить прямо о Республике Сербия. Это настолько принципиально и нетрудно, что должно относиться ко всем», – пояснил президент Сербии, отметив, что Белград получил отказ, поскольку в Совете Европы защита территориальной целостности осуществляется «там, где им это удобно».

«Я принял решение, что Сербия должна быть представлена там (на саммите) на самом низком уровне. Поэтому я не поеду в Рейкьявик, и Сербия не будет голосовать за их резолюцию, а мы воздержимся. Этим мы не можем отменить ее принятие, но им придется сказать, что она была принята не единогласно», – заключил Вучич.

Белград, Мария Соколова

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