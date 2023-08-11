Признанием Косово киевский режим выстрелит себе в ногу, поскольку таким образом сделает легитимным переход в состав России ряда украинских территорий. Такое мнение высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, Киев вряд ли решится портить отношения с Сербией.

«Вопрос признания Косова обсуждается в Киеве ещё со времен Ющенко. Этого не происходило по понятной причине и означало бы разрыв дипломатических отношений между Киевом и Белградом, а также эскалацию», – цитирует «Балканист» слова Бондаренко.

Политолог считает, что признание независимости Косова Киевом было бы нелогичным решением. «Если Киев признает Косово, то логично признание референдумов в Крыму и в Донбассе», – полагает он.

«Киев себе в ногу стрелять не станет… Признание Косова лишает Украину статуса «жертвы агрессии», – заключил Бондаренко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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