Премьер-министр Сербии объявил об отставке

Глава правительства Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке на фоне массовых протестов в стране, которые были спровоцированы после ноябрьского ЧП в Нови Саде с обрушением части кровли на железнодорожном вокзале и гибели 15 человек. По его словам, мэр Нови-Сада Милан Джурич также слагает свои полномочия.

«Мы с мэром Нови-Сада считаем, что объективно ответственны за случившееся [трагедию на ж/д вокзале Нови-Сада]», – заявил премьер-министр, отметив, что таким образом исполнено требование самого радикального крыла протестующих, отмечает «Балканист.ру».

В то же время Вучевич подчеркнул, что последние события с массовыми протестами срежиссированы из-за границы. «Мы стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой трагедии [в Нови-Саде]. Правительство и здесь проявило ответственность, два министра ушли в отставку, прокуратура получила всё, что просила, были предъявлены обвинения, и это показало, что нет защищённых и привилегированных. Мы как правительство постарались, в первую очередь, по просьбе студентов, опубликовать все документы», – пояснил он.

«Чтобы ситуация дополнительно не усложнялась, я принял решение об отставке. Я доволен всеми достигнутыми результатами. Я благодарен президенту кабмину за самотверженную работу», – сказал премьер-министр Сербии, добавив, что продолжит выполнять свои обязанности до избрания нового правительства.

Белград, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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