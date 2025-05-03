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Суббота, 3 мая 2025, 15:26 мск

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Прервавшего поездку в США Вучича госпитализировали в Белграде

Архив. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в субботу поступил на лечение в военно-медицинскую академию в Белграде. Об этом сообщает сербский государственный телеканал РТС. По его данным, в главном военном госпитале страны его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич. Дополнительные детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что Вучич почувствовал себя плохо во время визита в США и после медицинского обследования принял решение вернуться в Сербию. Из-за этого он смог провести все намеченные переговоры, в том числе встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По информации РТС, президенту Вучич внезапно стало плохо после встречи с конгрессменами Клаудией Тени и Родом Благоевичем, а также сербскими предпринимателями из США. В этот момент в комнате с ним находились министр финансов Синиша Мали и советник президента Сербии по связям со СМИ Сузана Васильевич.

Белград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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