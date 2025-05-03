Вучич внезапно заболел и прервал визит в США

Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США и после консультации с врачами принял решение вернуться на родину. Об этом сообщает государственный телеканал РТС.

По его данным, Вучич почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. После медицинского обследования он решил вернуться в Сербию. Сейчас он направляется в Белград.

Подробности состояния президента Сербии не приводятся.

По информации агентства Tanjug, администрация президента Вучича проинформирует общественность о произошедшем в ближайшие дни.

Вучич прибыл во Флориду 30 апреля, где встретился с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а также несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии. Также в программе поездки значилась встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Вучич подтвердил, что намерен сдержать обещание и посетить парад в честь Дня Победы в Москве 9 мая. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье 30 апреля заявил, что поездка Вучича в Россию осложнит переговоры о приеме Сербии в Евросоюз. Cербский президент на это ответил, что, несмотря на угрозы из Брюсселя, поедет в Москву на празднование 80-летия Победы.

Белград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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